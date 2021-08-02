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Долар і євро знову пішли в піке – курс валют НБУ

2 серпня 2021 8:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 2 серпня

Курс долара знову перейшов до падіння

Курс долара знову перейшов до падіння / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 2 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,82 грн;
1 євро – 31,89 грн;
1 злотий – 6,99 грн;
10 російських рублів – 3,68 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 30 червня, долар знизився на сім копійок. У попередній банківський день долар підвищився на три копійки, і це стало першим зростанням з 21 липня. За останній тиждень – з 26 липня по 2 серпня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 23 копійки.

Долар залишився в районі річних мінімумів. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро 2 серпня знизився менш помітно – на три копійок. Підвищення курсу напередодні було теж куди більш істотним, ніж у долара – зростання становило 22 копійки.

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Вартість 10 російських рублів зросла на копійку. А польський злотий подорожчав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. Так як в п'ятницю, 30 липня, долар на міжбанку падав в ціні, ймовірно, ще не час чекати обіцяної девальвації гривні:

  • Долар подешевшав на вісім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,78/26,80 грн (купівля/продаж).
  • Зате євровалюта впала на 10 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,82/31,84 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. а в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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