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Дешева гривня – це ненадовго. Що буде з курсом долара найближчим часом

1 серпня 2021 16:57

Олександр Панченко , Юлія Ляхова

Є ймовірність, що як тільки держкомпанії закінчать продажу валюти – покупці повернуть курс долара вище 27 грн за долар

Як зміниться курс долара. Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Як зміниться курс долара. Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

На наступному тижні курс може бути в коридорі 26,5-27 грн / долар, проте головним гравцем на валютному ринку залишається Нацбанк.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Вони прогнозують подальше помітне зміцнення гривні. Як вважає Олександр Охріменко, дешева гривня – це ненадовго. Уже в перший тиждень серпня покупці можуть повернути курс долара вище 27 грн за долар.

Експерти радять до осені поступово переходити з гривневих депозитів (після закінчення договору) у валюту. Але не в долар, а в євро.

Андрій Шевчишин говорить, що зараз найвигідніший час для скупки валюти – в серпні і далі дешевше навряд чи буде, а з осені почнеться подорожчання.

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Водночас Олег Пендзин радить взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

До речі, за "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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