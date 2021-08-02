Доллар подрос на межбанке: чего ждать от курса в ближайшие дни и к концу августа

Украинская валюта укрепилась по итогам июля. В последний месяц лета на гривню будет влиять ряд разнонаправленных факторов

Доллар подрос на межбанке / Фото: Сегодня

Доллар 2 августа после возвращения к падению по официальному курсу начал расти на межбанке и торгуется в районе 26,84-26,86 грн. Однако в ближайшей перспективе гривня потерять свои позиции, в таком случае курс на межбанке сместится в диапазон 26,8-27 грн/долл. Впрочем, к концу августа доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, а евро – в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"После активной распродажи валюты на прошлой неделе со стороны госкомпаний, ожидаем стабилизацию и выравнивание рынка. Масштабы распродаж валюты снизятся, и не исключаем, что рынок попытается вернуться к отметкам 27 гривен за доллар", – считает Шевчишин.

Почему доллар подешевел

Укрепление гривни во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой – высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию.

Поддержку гривне продолжат оказывать аграрии, которые начнут активно экспортировать новый урожай.

Сохраняется относительно высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0,5 млрд долларов.

Население остается крупным чистым продавцом валюты.

Как менялся курс доллара в 2021-м

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

"Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривня заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари", – подсчитал Иосуб.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Также мы сообщали, что по мнению некоторых экспертов, после резкого падения доллар может сильно подскочить.

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