Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 2 червня

Національний банк України (НБУ) на середу, 2 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,44 грн;

1 євро – 33,53 грн;

1 злотий – 7,50 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно зі значеннями вівторка, 1 червня, долар впав ще на три копійки після зниження на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 26 травня по 2 червня – гривня все ж ослабла щодо американської валюти на дві копійки. Аналітики вже пояснили, чому долар повернувся до падіння.

Курс євро виріс на дві копійки після стрибка вгору на 12 копійок днем раніше.

Вартість 10 російських рублів залишилася на тому ж рівні – 3,73 грн, польський злотий другий день росте на 3 копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У вівторок, 1 червня, долар на міжбанку впав на 3,5 копійки в покупці і також знизився на 3,5 копійки в продажу. Американська валюта на завершення торгів коштувала 27,425/27,445 грн (купівля/ продаж). Євровалюта подорожчала на 6 копійок у покупці і на 6 – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,57/33,60 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблено, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому долар дешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні