Долар обвалився до мінімуму за 10 місяців: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 7 червня

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 7 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,29 грн;

1 євро – 33,06 грн;

1 злотий – 7,40 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно зі значеннями п'ятниці, 4 червня, долар знизився ще на п'ять копійок після падіння на 10 копійок у попередній банківський день. Це мінімум з 19 серпня 2020 року, тобто майже за 10 місяців. За тиждень – з 31 травня по 7 червня – гривня зміцніла відносно американської валюти на 21 копійку. При цьому аналітики вже пояснили, чому падіння долара поки не зупинити.

Курс євро продовжив іти вниз і впав ще на 20 копійок після зниження на сім днів раніше. Мінімум євро не настільки вражаючий, як у долара, – так дешево європейська валюта не коштувала з 8 квітня.

Вартість 10 російських рублів 7 червня практично не змінилася. Польський злотий подешевшав на сім копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 4 червня, долар на міжбанку впав на п'ять копійок у покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,24/27,26 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на три копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,18/33,20 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Про що ще говорять в Україні та світі вранці 7 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":