Падіння долара не зупинити? Що буде з курсом в Україні

Аналітики не дійшли єдиної думки про вартість американської валюти на міжбанку найближчими днями

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi / Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Долар 4 червня після того, як завмер за офіційним курсом Нацбанку, опустився на міжбанку в район 27,3 грн. Останні два дні торгів показали, що покупці все ще слабкі. Прогнози на найближчий час трохи різняться – фахівці очікують курсу від 27,25 до 27,4 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Вихід НБУ на ринок зміг зупинити зміцнення гривні, але потім торги закривалися на мінімальних рівнях долара. Більш того, напередодні нерезиденти придбали ОВДП на 1,8 млрд грн, що надало підтримку гривні", – пояснив Шевчишин.

Курс долара на міжбанку 4 Червня / Minfin.com.ua

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Він прогнозує, що долар втримається в діапазоні 27,25-27,35 грн. Родлер же вважає, що не виключене ослаблення української валюти до 27,4 грн/дол.

"З початку року портфель ОВДП нерезидентів зріс на 13 млрд грн, до 98,3 млрд грн. Доти, поки цей інтерес зберігається, потенціал для зниження вартості гривні має обмежений вигляд. Проте особливих причин для зміцнення теж немає через невизначеність стосовно економіки, необхідності виплачувати великі обсяги боргу та динаміки долара [на глобальних ринках]", – аргументував аналітик.

Нагадаємо, аналітікі Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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