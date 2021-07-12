Долар знайшов рівновагу: офіційний курс валют

Долар за тиждень не змінився у ціні / Фото: уніан
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 13 липня:
|12.07
|13.07
|Зміна
|1 долар США
|27,32 грн
|27,29 грн
|- 0,03
|1 євро
|32,41 грн
|32,35 грн
|- 0,06
У порівнянні зі значеннями 12 липня курс долара знизився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подорожчав рівно на ту ж суму – три копійки. Та й а тиждень – з 6 по 13 липня – гривня не змінилася в ціні проти американської валюти. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому долар знову подешевшає.
Курс євро теж трохи знизився. Євровалюта впала на три копійки після зростання на дев'ять копійок днемраніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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