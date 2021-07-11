Курс долара завмер – коли буде вигідно купувати валюту

Експерти попереджають, що найближчий місяць заробити на гривні буде легше, ніж на валюті

Валютному ринку неспокійно / Фото: Сьогодні

Наприкінці поточного тижня гривня зміцнилася і великих коливань курсу наступного тижня чекати не варто. Про це розповіли опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

Економіст Олександр Охріменко каже, що рано переходити з гривневих депозитів у валюту, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі.

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"Девальвація гривні знову змінилася ревальвацією, і бічний тренд, що намітився, дозволяє впевнено говорити про те, що гривневі депозити як і раніше ще мінімум місяць виявляться вигіднішими за доларові вкладення", – аналізує Охрименко.

Його порада: заробляти в липні і серпні на короткострокових гривневих депозитах (1 місяць), а не на курсі долара.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить відкласти покупку валюти до середини серпня – у вересні курс піде вгору.

"Інвестувати в долари можна починати з середини серпня, у вересні курс піде вгору", – прогнозує експерт.

Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин говорить, що купувати долар влітку саме час, якщо вкладатися у валюту "в довгу".

"Зараз час вкладатися в валюту тим, хто робить довгострокові заощадження, рік і більше. Але при курсі нижче 27,4 грн/долар. До кінця року буде більше 28 гривень", – конкретизував Андрій Шевчишин.

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Думку ще одного фінансового експерта – Еріка Наймана – про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі і чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті.