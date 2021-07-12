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Урожай і МВФ підбадьорили гривню. Що буде з курсом долара

12 липня 2021 13:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок знайшов тимчасову рівновагу. Аналітики пояснили, як зміниться ситуація найближчим часом

Валютний ринок стежить за новинами від МВФ

Валютний ринок стежить за новинами від МВФ / Фото: Getty Images, AFP, Сьогодні

Долар 12 липня після зростання за офіційним курсом торгується на міжбанку в районі 27,3 грн. Положення гривні зміцнилося, тому що Міжнародний валютний фонд може виділити Україні 2,7 млрд доларів в рамках розподілу коштів для боротьби з коронакризою.

У найближчій перспективі курс на міжбанку, швидше за все, залишиться поблизу 27,3 грн/дол., але можливі і спекулятивні спроби зміцнення до 27,2 грн/дол. Готівковий долар в банках через тиждень може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Для України та інших країн кошти МВФ не будуть кредитом. Вони підтримають валютні резерви країни. В результаті Україна зможе з легкістю пройти пікові виплати за зовнішніми зобов'язаннями", – зазначив Шевчишин.

За його словами, підтримку гривні також надають аграрії, які почали заводити валюту в країну. Стримуючим же фактором залишається пасивність нерезидентів, які минулого тижня вийшли з ОВДП на 758 млн грн.

"У разі виходу з України нерезиденти будуть закривати свої заявки на покупку аграріями, що не повинно привести до різкого падіння гривні", – пояснив Шевчишин.

Іосуб також зазначив, що гривня і долар досягли тимчасової рівноваги курсу.

За минулий тиждень курс долара до гривні змінився різноспрямовано і незначно.

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Думка ще одного фінансового експерта – Еріка Наймана – про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі та чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, в цілому експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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