Доллар нашел равновесие: официальный курс валют

Доллар за неделю не изменился в цене / Фото: УНИАН
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 13 июля:
|12.07
|13.07
|Изменение
|1 доллар США
|27,32 грн
|27,29 грн
|- 0,03
|1 евро
|32,41 грн
|32,35 грн
|- 0,06
По сравнению со значениями 12 июля курс доллара снизился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал ровно на ту же сумму – три копейки. Да и а неделю – с 6 по 13 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", почему доллар снова подешевеет.
Курс евро тоже немного снизился. Евровалюта упала на три копейки после роста на девять копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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