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Доллар нашел равновесие: официальный курс валют

12 июля 2021 16:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 13 июля

Доллар за неделю не изменился в цене

Доллар за неделю не изменился в цене / Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 13 июля:

12.0713.07Изменение
1 доллар США27,32 грн27,29 грн- 0,03
1 евро32,41 грн32,35 грн- 0,06

По сравнению со значениями 12 июля курс доллара снизился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал ровно на ту же сумму – три копейки. Да и а неделю – с 6 по 13 июля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", почему доллар снова подешевеет.

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Курс евро тоже немного снизился. Евровалюта упала на три копейки после роста на девять копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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