Долар на міжбанку дістався психологічної позначки

Долар 3 лютого після зниження офіційного курсу коливається на міжбанку біля психологічної позначки в 28 гривень. Пробити цей рівень продавцям валюти не дозволила низька активність нерезидентів на аукціоні з продажу українських держпаперів. У найближчі дні курс, ймовірно, залишиться близько рівня 28 гривень.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Також, за його словами, податкові виплати на початку лютого сприяють продажу валюти експортерами.

До 11:00 доларом, за даними порталу Minfin, торгували на рівні 27,99 гривні в купівлі й 28,01 гривні в продажу. Попит був нижчий за пропозицію, що сприяло падінню котирувань.

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Нагадаємо, раніше експерти припускали, що долар в Україні може впасти до 27,5 гривні вже до кінця лютого. Такий сценарій можливий, якщо нерезиденти повернуться до купівлі гривневих держоблігацій.

Крім того, сайт "Сьогодні" писав про те, що заробити на доларах в цьому році, швидше за все, не вдасться.

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