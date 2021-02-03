Долар припинив падати, євро став ще дешевшим: курс валют НБУ

На середу, 3 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 28,06 грн;

1 євро – 33,79 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар практично не змінився в ціні після зниження курсу на сім копійок в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 27 січня по 3 лютого – гривня зміцніла щодо американської валюти на дев'ять копійок.

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Курс євро продовжив рух вниз. Євровалюта подешевшала ще на 11 копійок після падіння відразу на 26 копійок у переддень. Євро тримається нижче психологічної позначки в 34 гривні, яку подолав вперше з 15 січня.

Вартість 10 російських рублів 3 лютого виросла на три копійки.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з певним відставанням.

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У вівторок, 2 лютого, долар на міжбанку подорожчав на три копійки в купівлі і на дві – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,04/28,06 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 15 копійок в купівлі і на 16 копійок у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,71/33,74 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "має" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

Відео: Сьогодні

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