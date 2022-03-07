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Долар і війна: скільки коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 19:19
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки, і як він відрізняється від курсу НБУ
Який курс валют встановили українські банки
Який курс валют встановили українські банки / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн за долар. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розповість, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Отже, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара в банку:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 31,17/32,15 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 31,70/32,70 грн.

Банки помʼякшують обмеження

Нацбанк дозволив громадянам України користуватися грошима з арештованих рахунків.

Головна умова — сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не має перевищувати 100 тисяч гривень.

За інформацією Міністерства юстиції України, у разі відкриття рахунку клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні.

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Нагадаємо, що більшість українських банків під час війни оголосили про так звані кредитні канікули.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк вирішив дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

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