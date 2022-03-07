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Доллар и война: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 19:19
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Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки, и как он отличается от курса НБУ
Какой курс валют установили украинские банки
Какой курс валют установили украинские банки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальное курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн за доллар. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Следовательно, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара в банке:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);
  • ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банке:

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  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 31,17/32,15 грн.;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 31,70/32,70 грн.

Банки смягчают ограничения

Нацбанк разрешил гражданам Украины пользоваться деньгами с арестованных счетов.

Главное условие — сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не должна превышать 100 тысяч гривен.

По информации Министерства юстиции Украины, в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине.

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Напомним, что большинство украинских банков во время войны объявили о так называемых кредитных каникулах.

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк решил разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

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