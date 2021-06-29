Долар і євро увійшли до крутого піке: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 червня

Долар і євро подешевшали / Фото: REUTERS/Thomas White

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 30 червня:

29.06 30.06 Зміна 1 долар США 27,40 грн 27,18 грн - 0,22 1 євро 32,74 грн 32,30 грн - 0,44

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У порівнянні зі значеннями 29 червня курс долара впав відразу на 22 копійки після зниження на чотири копійки в попередній банківський день. Проте, за тиждень – з 23 по 29 червня – гривня на копійку ослабла проти американської валюти. До речі, експерти поки не радять купувати долари – кажуть, що курс стане ще вигіднішим.

Курс євро теж сильно впав – євровалюта подешевшала відразу на 44 копійки після зниження на п'ять копійок вдень раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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