Гривня під загрозою: яким буде курс долара в Україні до осені

Фінансові та економічні експерти зійшлися в прогнозах. Вони назвали фактори, які грають проти української валюти

У вересні, до завершення третього кварталу 2021 року долар в Україні подорожчає до 28 гривень. На такому прогнозі зійшлися опитані сайтом "Сьогодні" аналітики. Вони пов'язують свої припущення з прийдешніми борговими виплатами і політичним новинним фоном.

"Головна причина зростання курсу – пік виплат за боргами, а значить високий попит на валюту з боку Мінфіну", – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Реклама

Читайте також: Без МВФ буде туго. Україна має віддати кредиторам 10 млрд доларів за 12 місяців

З політичних чинників на курс впливатиме активне обговорення можливої ескалації конфлікту з РФ (проведення спільних навчань РФ і Білорусі) у вересні, додав керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин:

"Це може посилити спекулятивний попит на валюту. В результаті липня може бути спокійним, а в серпні девальваційним, враховуючи паузу з МВФ, вересень – змішаним".

Нагадаємо, протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати України за держборгом складуть 10 млрд доларів. Це майже третина золотовалютних резервів України, які становлять 27,8 млрд доларів.

У Нацбанку вважають, що якщо до пікового місяця виплат – вересня – не вийде зняти програму МВФ з паузи, виникнуть ризики для макроекономічної стабільності України. Одним із результатів може стати саме девальвація гривні.

Реклама

До речі, в уряді вважають, що до 2024 року курс долара в Україні не перевищить позначку в 30 грн:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні