Доллар и евро вошли в крутое пике: официальный курс

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 30 июня:
|29.06
|30.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,40 грн
|27,18 грн
|- 0,22
|1 евро
|32,74 грн
|32,30 грн
|- 0,44
По сравнению со значениями 29 июня курс доллара упал сразу на 22 копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю – с 23 по 29 июня – гривня на копейку ослабла по отношению к американской валюте. К слову, эксперты пока не советуют покупать доллары – говорят, что курс станет еще более выгодным.
Курс евро тоже сильно упал- евровалюта подешевела сразу на 44 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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