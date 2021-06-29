Доллар и евро вошли в крутое пике: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 июня

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 30 июня:

29.06 30.06 Изменение 1 доллар США 27,40 грн 27,18 грн - 0,22 1 евро 32,74 грн 32,30 грн - 0,44

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По сравнению со значениями 29 июня курс доллара упал сразу на 22 копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю – с 23 по 29 июня – гривня на копейку ослабла по отношению к американской валюте. К слову, эксперты пока не советуют покупать доллары – говорят, что курс станет еще более выгодным.

Курс евро тоже сильно упал- евровалюта подешевела сразу на 44 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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