Долар і євро знову дорожчають: офіційний курс

На вівторок, 19 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,19 грн;

1 євро – 34,02 грн;

10 російських рублів – 3,80 грн.

Реклама

Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара зріс на 14 копійок після зниження на копійку попереднього банківського дня. За тиждень – з 12 по 19 січня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на одну копійку.

Євро зріс ще на копійку. Євровалюта залишається вище 34 гривень, нижче цієї психологічної позначки вона протрималася тільки добу.

Вартість 10 російських рублів 19 січня знизилася на дві копійки.

Реклама

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Що буде з курсом долара після закінчення локдауну

У понеділок, 18 січня, долар на міжбанку подорожчав на 13 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,23/28,26 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 15 копійок в купівлі і на дев'ять – у продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,08/34,11 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Про те, продавати або купувати долари, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

Реклама

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама