Курс долара майже завмер, євро підріс в ціні

На понеділок, 18 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,05 грн;

1 євро – 34,01 грн;

10 російських рублів – 3,82 грн.

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У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 15 січня, курс долара знизився на одну копійку після зростання на дев'ять копійок в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 11 по 18 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки.

Євро подорожчав на дві копійки і знову піднявся вище 34 гривень. Нижче цієї психологічної позначки євровалюта протрималася тільки добу.

Вартість 10 російських рублів 18 січня практично її змінилася.

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Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У п'ятницю, 15 січня, долар на міжбанку подешевшав на дві копійки в покупці і подорожчав на три копійки в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,10/28,17 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 10 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,93/34,02 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Про те, продавати чи купувати долари, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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