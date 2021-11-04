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Долар та євро здають позиції – НБУ розрахував новий курс гривні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 листопада, 09:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 4 листопада
Офіційний курс валют від НБУ
Офіційний курс валют від НБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 4 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,24 грн;
  • 1 євро – 30,36 грн;
  • 1 злотий – 6,62 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара впав на 5 копійок, а євро – на цілих 13 копійок. Злотий подорожчав на 5 копійок, а рубль подешевшав на 1 копійку.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

  • У середу, 3 жовтня, долар подешевшав лише на 1 копійку у купівлі, а у продажу залишився стабільним, до кінця торгів валюта коштувала 26,25/26,28 грн.
  • Торги по євро відкрились о 10 ранку, курс залишився стабільним. Станом на 17.00 валюта у купівлі/продажу коштувала 30,39/30,42 грн.

Раніше "Сьогодні" писали, що проблеми у Сполучених Штатах можуть позначитися на курсі долара у всьому світі.

А також разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара в Україні під час локдауну.

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