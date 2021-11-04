Доллар и евро сдают позиции – НБУ рассчитал новый курс гривни

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 ноября

Официальный курс валют от НБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 4 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,24 грн;

1 евро – 30,36 грн;

1 злотый – 6,62 грн.;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара упал на 5 копеек, а евро – на целых 13 копеек. Злотый подорожал на 5 копеек, а рубль подешевел на 1 копейку.

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Как изменился курс доллара и евро на межбанке

В среду, 3 октября, доллар подешевел всего на 1 копейку в покупке, а в продаже остался стабильным, к концу торгов валюта стоила 26,25/26,28 грн.

Торги по евро открылись в 10 утра, курс остался стабильным. По состоянию на 17:00 валюта в купле/продаже стоила 30,39/30,42 грн.

Ранее "Сегодня" писали, что проблемы в Соединенных Штатах могут отразиться на курсе доллара во всем мире.

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