Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро сдают позиции – НБУ рассчитал новый курс гривни

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 ноября, 09:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 ноября
Официальный курс валют от НБУ
Официальный курс валют от НБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 4 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,24 грн;
  • 1 евро – 30,36 грн;
  • 1 злотый – 6,62 грн.;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара упал на 5 копеек, а евро – на целых 13 копеек. Злотый подорожал на 5 копеек, а рубль подешевел на 1 копейку.

Реклама

Как изменился курс доллара и евро на межбанке

  • В среду, 3 октября, доллар подешевел всего на 1 копейку в покупке, а в продаже остался стабильным, к концу торгов валюта стоила 26,25/26,28 грн.
  • Торги по евро открылись в 10 утра, курс остался стабильным. По состоянию на 17:00 валюта в купле/продаже стоила 30,39/30,42 грн.

Ранее "Сегодня" писали, что проблемы в Соединенных Штатах могут отразиться на курсе доллара во всем мире.

А также вместе с экспертами разбирались, что будет с курсом доллара в Украине во время локдауна.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
За одну монету готовы платить десятки тыс. грн!
Что срочно искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять