Долар і євро здали позиції: курс валют НБУ

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 23 липня

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 23 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,19 грн;

1 євро – 32,03 грн;

1 злотий – 7,03 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями вартість долара знизився на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" підвищився на дві копійки. Зміцнення гривні може бути пов'язано з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації. За тиждень – з 16 по 23 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 10 копійок.

Курс євро впав на три копійки – рівно настільки ж, наскільки виріс вдень раніше. Євровалюта знову наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні і залишається в районі річних мінімумів.

Вартість 10 російських рублів 23 липня зросла на три копійки. А польський злотий подорожчав на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 22 липня, долар на міжбанку подешевшав на вісім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,15/27,17 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на дві копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,08/32,10 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

В тренді Долар і євро здали позиції: курс валют НБУ

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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