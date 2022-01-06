Долар та євро різко злетіли в ціні: НБУ розрахував новий курс валют

Національний банк України (НБУ) на четвер, 6 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,46 грн.;
- 1 євро – 31,04 грн;
- 1 злотий – 6,80 грн.;
- 10 російських рублів – 3,62 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем, 5 січня, долар подорожчав на 17 копійок, а євро на 27 копійок. Курс злотого виріс на 7 копійок, а рубль залишився на місці.
Що було з курсом на міжбанку
- 5 січня долар подорожчав на 3 копійки як у покупці, так і у продажу. До завершення торгів він коштував 27,42/27,44 грн (купівля/продаж).
- Євро піднявся на 13 копійок у купівлі та продажу. До закриття європейська валюта торгувалася на рівні 30,99/31,01 грн (купівля/продаж).
Що буде з курсом найближчим часом
Експерти "Сьогодні" не очікують на активність на міжбанківському валютному ринку приблизно до 9 січня. Зазвичай це впливає на курс гривні, але у зв'язку із тривалим періодом свят ситуація буде іншою.
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За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, у перший тижня січня готівковий долар може впасти нижче 27 грн у купівлі, а подорожчати – до 27,5 грн.
На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, у цей період курс іноземної валюти до гривні коливатиметься в рамках 27-27,33 грн/дол.
А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить не зважати на ці незначні зміни.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, що самі українці думають про курс долара цього року.