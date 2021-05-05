Долар та євро просіли в ціні після довгих вихідних: офіційний курс

Після перших довгих травневих вихідних Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 5 травня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,73 грн;
1 євро – 33,51 грн;
10 російських рублів – 3,70 грн.
У порівнянні зі значеннями 30 квітня долар подешевшав ще на дві копійки. "Зелений" опустився на найнижчий рівень з 24 березня. За підсумками тижня – з 28 квітня по 5 травня – курс знизився на чотири копійки.
Євро виріс відразу на 11 копійок після зниження на три копійки в попередній банківський день. Це мінімум з 16 квітня.
Вартість 10 російських рублів 5 травня впала на чотири копійки.
Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
У п'ятницю, 30 квітня, долар на міжбанку подорожчав на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,79/27,81 грн (купівля/продаж). Євровалюта практично не змінилася в ціні ні в покупці, ні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,55/33,58 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.
→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:
- 2021 рік – 27,98 грн;
- 2022 рік – 27,61 грн;
- 2023 рік – 27,59 грн.
→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).
→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2 021 долар буде коштувати близько 28 грн .
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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