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Долар і євро подорожчали після зниження курсу

13 липня 2021 16:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 14 липня

Доллар підріс

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 14 липня:

13.0714.07зміна
1 долар США27,29 грн27,32 грн + 0,03
1 євро32,35 грн32,37 грн + 0,02
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У порівнянні зі значеннями 13 липня курс долара підвищився на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав рівно на ту ж суму – три копійки. А за тиждень – з 7 по 14 липня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на сім копійок. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", що буде з курсом долара до кінця тижня .

Курс євро теж повернувся до незначного зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після зниження на три копійки вдень раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

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