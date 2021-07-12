Українцям дозволили розраховуватися карткою за готівкові долари та євро

За безготівкову гривню тепер також можна купувати банківські метали

Заплатити за інвалюту можна по безналу / Фото: AFP, Pixabay

Українці отримали можливість купувати в банках готівкову іноземну валюту за безготівкову гривню. Тобто за покупку готівкових доларів в касі тепер можна розрахуватися карткою. Дозвіл діє і в зворотному напрямку – гривню за продаж готівкових доларів можна отримувати не на руки, а відразу на карту. Крім того, готівкові долари можна обмінювати через банкомати та термінали.

Такі зміни передбачає постанову Національного банку України (НБУ). Нові правила вже набули чинності.

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Також за гривневу безготівку тепер можна купувати і продавати банківські метали (для фізосіб). Юридичні особи отримали можливість здійснювати операції з продажу банківських металів у вигляді монет.

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Фізичні особи також можуть інвестувати в закордонні акції через українського брокера. Раніше зробити це можна було тільки через іноземного брокера або за допомогою компанії з управління активами.

Нагадаємо, протягом усього 2020 року українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів.

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При цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні в 2020 році фінмоніторинг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менше 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).

А про те, що буде з курсом долара, дивіться в сюжеті "Сьогодні":