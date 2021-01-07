Цифра дня. Українці "здали" в банки більше мільярда доларів

Протягом усього 2020 роки українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів і склала 1,1 млрд.

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Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Ці дані не враховують безготівкові операції з продажу та купівлі валюти – мова йде тільки про готівці.

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Найчастіше така динаміка свідчить про те, що люди продають валютні "заначки". До речі, раніше стало відомо, що кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік:

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При цьому в грудні 2020 року населення продало валюту на 1,62 млрд доларів, а купило – на 1,7 млрд доларів. Тобто, незважаючи на загальний річний тренд, в кінці 2020 року українці активніше купували долари, ніж продавали їх. Сальдо склало 80 млн доларів.

Нагадаємо, курс долара в Україні злетів на 20% за рік.

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