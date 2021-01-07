Русский
$ 28,4
34,85
  1. Економічні новини
  2. Фінанси

Цифра дня. Українці "здали" в банки більше мільярда доларів

7 січня, 11:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Нацбанку підвели підсумки 2020 року

Протягом усього 2020 роки українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів і склала 1,1 млрд.

Реклама

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ). Ці дані не враховують безготівкові операції з продажу та купівлі валюти – мова йде тільки про готівці.

В тренді
Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу

Найчастіше така динаміка свідчить про те, що люди продають валютні "заначки". До речі, раніше стало відомо, що кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік:

Відео: Сьогодні
Реклама

При цьому в грудні 2020 року населення продало валюту на 1,62 млрд доларів, а купило – на 1,7 млрд доларів. Тобто, незважаючи на загальний річний тренд, в кінці 2020 року українці активніше купували долари, ніж продавали їх. Сальдо склало 80 млн доларів.

Нагадаємо, курс долара в Україні злетів на 20% за рік.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НБУ банки валюта покупки сальдо продажі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чи побачимо долар по 25? Прогноз курсу на 2021 рік
Чи побачимо долар по 25? Прогноз курсу на 2021 рікФінанси
В Україні знову дорожчають долар і євро: офіційний курс
В Україні знову дорожчають долар і євро: офіційний курсФінанси
Не дивіться на курс в обмінниках: в Мінфіні розповіли, що буде з доларом 2021-го
Не дивіться на курс в обмінниках: в Мінфіні розповіли, що буде з доларом 2021-гоФінанси
Долар і євро подорожчали перед Новим роком: курс НБУ
Долар і євро подорожчали перед Новим роком: курс НБУФінанси
Валюта знову дешевшає: Нацбанк оновив курс долара і євро
Валюта знову дешевшає: Нацбанк оновив курс долара і євроФінанси
В Україні задумалися про скасування податку на депозити
В Україні задумалися про скасування податку на депозитиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти