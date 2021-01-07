Цифра дня. Украинцы "сдали" в банки больше миллиарда долларов

В течение всего 2020 года украинцы продали банкам наличной валюты на 15,95 млрд долларов, а купили – на 14,85 млрд долларов. Таким образом, чистая продажа валюты населением превысила миллиард долларов и составила 1,1 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Эти данные не учитывают безналичные операции по продаже и покупке валюты – речь идет только о наличке.

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Чаще всего такая динамика свидетельствует о том, что люди продают валютные "заначки". К слову, ранее стало известно, что каждый второй украинец чувствует, что обеднел за 2020 год:

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При этом в декабре 2020 года население продало валюту на 1,62 млрд долларов, а купило – на 1,7 млрд долларов. То есть, несмотря на общегодовой тренд, в конце 2020-го украинцы активнее покупали доллары, чем продавали их. Сальдо составило 80 млн долларов.

Напомним, курс доллара в Украине взлетел на 20% за год.

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