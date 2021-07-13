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Долар підріс на міжбанку: чого чекати від курсу

13 липня 2021 12:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На вартість іноземної валюти в Україні впливають різноспрямовані чинники, пояснив аналітик

Долар практично завмер

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Долар 13 липня після зниження за офіційним курсом підріс на міжбанку і повернувся до позначки 27,31 грн. Попит на валюту поки перевищує її пропозицію. При цьому до кінця тижня курс залишиться стабільним, завдяки сезонному затишшю та активності Нацбанку. Факторами тиску на гривню послужать політичні ризики і поширення нової хвилі COVID-19 по всьому світу.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. А от курс євро, за його словами, може змінюватися не так, як курс долара.

"Середній курс продажу долара на готівковому ринку по Україні буде коливатися в межах 27,16-27,33 грн. Середній курс продажу євро – в межах 32,15-32,3 грн. Для євро, до всього іншого, вагому роль відіграє динаміка курсу на міжнародній арені. Ризики зниження вартості євро в світі безпосередньо впливають на курс євро і у нас, тому динаміка пари долар-гривня і євро гривня не ідентичні", – пояснив аналітик.

Курс долара на міжбанку 13 липня

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Активний попит на долари з'явиться в Україні на початку осені. Але і тоді, на думку Орищака, девальвації чекати не слід – попит буде компенсуватися пропозицією валюти, яку заведуть в країну експортери.

"Інвесторам і простим громадянам можна дати раду накопичувати валютні заощадження поступово. Щоб в разі форс-мажору не поспішати купувати валюту за невигідним курсом. Вибираючи між доларами і євро, ми б звернули увагу на долар, як пріоритетний інструмент. Незважаючи на зниження рівня довіри до долара в світі – це все ще основна валюта в міжнародних розрахунках", – додав Орищак.

Нагадаємо, в цілому експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні будуть грати на зміцнення української валюти.

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