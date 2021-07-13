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Доллар и евро подорожали после снижения курса

13 июля 2021 16:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 14 июля

Доллар подрос

Доллар подрос / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 14 июля:

13.0714.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,32 грн+ 0,03
1 евро32,35 грн32,37 грн+ 0,02
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По сравнению со значениями 13 июля курс доллара повысился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел ровно на ту же сумму – три копейки. А за неделю – с 7 по 14 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца недели.

Курс евро тоже вернулся к незначительному росту. Евровалюта подорожала на две копейки после снижения на три копейки днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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