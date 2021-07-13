Доллар и евро подорожали после снижения курса

Доллар подрос / Фото: Сегодня, НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 14 июля:
|13.07
|14.07
|Изменение
|1 доллар США
|27,29 грн
|27,32 грн
|+ 0,03
|1 евро
|32,35 грн
|32,37 грн
|+ 0,02
По сравнению со значениями 13 июля курс доллара повысился на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел ровно на ту же сумму – три копейки. А за неделю – с 7 по 14 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Ранее аналитики объяснили "Сегодня", что будет с курсом доллара до конца недели.
Курс евро тоже вернулся к незначительному росту. Евровалюта подорожала на две копейки после снижения на три копейки днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
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