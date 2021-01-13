Долар і євро котяться вниз: курс НБУ

На середу, 13 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,05 грн;

1 євро – 34,08 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

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Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара впав ще на 15 копійок після зниження на вісім копійок в попередній банківський день. За останній тиждень – з 6 по 13 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 35 копійок. Раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні.

Євро подешевшав ще на 20 копійок після того, як його курс упав відразу на 63 копійки день тому.

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А ось вартість 10 російських рублів 13 січня підвищилася на копійку.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується з огляду на показники на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У вівторок, 12 січня, долар на міжбанку подешевшав на 11 копійок у купівлі й продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,03/28,05 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на дев'ять копійок у купівлі й продажу. До закриття євро торгували на рівні 34,06/34,08 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки робили, зважаючи на середній курс 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його тільки як технічний показник.

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А МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Відео: Сьогодні

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