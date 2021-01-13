Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ

На среду, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,05 грн;

1 евро – 34,08 грн;

10 российских рублей – 3,78 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 6 по 13 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 35 копеек. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

Евро снизился еще на 20 копеек после того, как рухнул сразу на 63 копейки днем ранее.

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А вот стоимость 10 российских рублей 13 января повысилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 12 января, доллар на межбанке подешевел на 11 копеек в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,03/28,05 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на девять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,06/34,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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