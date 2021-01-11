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Гривня тримає курс: чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні

11 січня, 11:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок України після свят повертається до активної фази

Долар 11 січня після зниження офіційного курсу торгується біля позначки 28,25 грн. Українська валюта зміцнилася після повідомлення про те, що міжнародні резерви збільшилися на 15%, до 29,1 млрд доларів за підсумками 2020 року. Це стало рекордним показником за останні вісім років. При цьому гривня залишається під тиском локдауну.

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Цього тижня долар буде стабільним або навіть трохи подешевшає. Курс на міжбанку може скласти 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин та старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

За даними порталу Minfin, до 11:00 курс долара на міжбанку склав 28,25 гривні в покупці і 28,27 гривні в продажу. Поки що торги по долару знаходяться на середньому ступені активності. Йдуть поодинокі операції в лотах до 500 тисяч доларів.

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Втім, після неактивних торгових днів 4-6 січня дедалі більше учасників повертається на валютний ринок. Це пожвавить його і підвищить обсяги торгів, вважають експерти.

Андрій Шевчишин

керівник відділу аналітики ГК Forex Club

"Ключове питання на ринку – чи з'являться нерезиденти з продажами валюти під придбання ОВДП. В очікуванні продажів курс дещо просідає. Однак, якщо продажів не буде, розчарування відштовхне котирування в іншу сторону. Експортери та імпортери почнуть рік з розкачки і, враховуючи, що це період локдауну, не будуть активними в перші дні".

Вадим Іосуб також нагадав, що за словами глави податкового комітету Ради Данила Гетманцева, українцям у 2021 році не варто очікувати різких стрибків курсу валюти – в Україні достатньо нормальний платіжний баланс, великі золотовалютні резерви НБУ, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.

Нагадаємо, аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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Джерело: Сьогодні

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