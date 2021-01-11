Гривня тримає курс: чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні

Долар 11 січня після зниження офіційного курсу торгується біля позначки 28,25 грн. Українська валюта зміцнилася після повідомлення про те, що міжнародні резерви збільшилися на 15%, до 29,1 млрд доларів за підсумками 2020 року. Це стало рекордним показником за останні вісім років. При цьому гривня залишається під тиском локдауну.

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Цього тижня долар буде стабільним або навіть трохи подешевшає. Курс на міжбанку може скласти 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин та старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

За даними порталу Minfin, до 11:00 курс долара на міжбанку склав 28,25 гривні в покупці і 28,27 гривні в продажу. Поки що торги по долару знаходяться на середньому ступені активності. Йдуть поодинокі операції в лотах до 500 тисяч доларів.

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Втім, після неактивних торгових днів 4-6 січня дедалі більше учасників повертається на валютний ринок. Це пожвавить його і підвищить обсяги торгів, вважають експерти.

Вадим Іосуб також нагадав, що за словами глави податкового комітету Ради Данила Гетманцева, українцям у 2021 році не варто очікувати різких стрибків курсу валюти – в Україні достатньо нормальний платіжний баланс, великі золотовалютні резерви НБУ, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.

Нагадаємо, аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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