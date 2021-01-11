Українська
$ 28,28
34,91
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Гривня держит курс: почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни

11 января, 11:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок Украины после праздников возвращается в активную фазу

Доллар 11 января после снижения официального курса торгуется около отметки 28,25 грн. Украинская валюта укрепилась после сообщения о том, что международные резервы увеличились на 15%, до 29,1 млрд долларов по итогам 2020 года. Это стало рекордным показателем за последние восемь лет. При этом гривня остается под давлением локдауна.

Реклама

На начавшейся неделе доллар будет стабильным или даже немного подешевеет. Курс на межбанке может составить 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По данным портала Minfin, к 11:00 курс доллара на межбанке составил 28,25 гривни в покупке и 28,27 гривни в продаже. Пока что торги по доллару находятся в средней степени активности. Идут единичные операции по лотам до 500 тысяч долларов.

Реклама

Впрочем, после неактивных торговых дней 4-6 января все больше участников возвращается на валютный рынок. Это оживит его и повысит объемы торгов, считают эксперты.

Андрей Шевчишин

руководитель отдела аналитики ГК Forex Club

"Ключевой вопрос на рынке, – появятся ли нерезиденты с продажами валюты под покупку ОВГЗ. В ожидании продаж курс несколько проседает. Однако, если продаж не будет, разочарование оттолкнет котировки в другую сторону. Экспортеры и импортеры начнут год с раскачки и, учитывая, что это период локдауна, не будут активными в первые дни".

Вадим Иосуб также напомнил, что по словам главы налогового комитета Рады Данила Гетманцева, украинцам в 2021 году не стоит ожидать резких скачков курса валюты – в Украине достаточно нормальный платежный баланс, большие золотовалютные резервы НБУ, а также невысокая инфляция по итогам 2020 года.

Напомним, аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс НацбанкаФинансы
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларов
Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларовФинансы
Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 года
Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 годаФинансы
Доллар и евро подешевели после скачка вверх
Доллар и евро подешевели после скачка вверхФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять