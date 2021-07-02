Долар вдарив по гальмах, євро знову падає: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 5 липня

Зростання курсу долара сповільнилося / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 5 липня:

02.07 05.07 Зміна 1 долар США 27,38 грн 27,41 грн + 0,03 1 євро 32,52 грн 32,41 грн - 0,11

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У порівнянні зі значеннями 2 липня курс долара підвищився ще на три копійки після зростання відразу на 15 копійок в попередній банківський день. За тиждень – з 29 червня по 2 липня (28 червня було вихідним днем) – гривня ослабла проти американської валюти на копійку. Експерти при цьому вважають, що долар знову може розгорнутися до падіння.

Курс євро перестав рости. Євровалюта подешевшала на 11 копійок після зростання на 17 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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