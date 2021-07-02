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Долар ударил по тормозам, евро снова падает: официальный курс

2 июля 2021 16:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 июля

Рост курса доллара замедлился

Рост курса доллара замедлился / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 5 июля:

02.0705.07Изменение
1 доллар США27,38 грн27,41 грн+ 0,03
1 евро32,52 грн32,41 грн- 0,11
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По сравнению со значениями 2 июля курс доллара повысился еще на три копейки после роста сразу на 15 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 июня по 2 июля (28 июня было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. Эксперты при этом считают, что доллар снова может развернуться к падению.

Курс евро перестал расти. Евровалюта подешевела на 11 копеек после роста на 17 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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