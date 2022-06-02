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Гроші вже не чекати? Чому українцям досі не прийшли 6,5 тис. грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 14:29
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Розповідаємо, які три основні проблеми могли виникнути із виплатою 6,5 тис. грн
Деякі українці ще можуть отримати виплати 6,5 тис. грн.
Деякі українці ще можуть отримати виплати 6,5 тис. грн. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі українці досі не отримали своїх 6.5 тис. грн від держави в рамках програми "єПідтримка".

В Мінекономіки розповіли, кому і коли варто чекати на гроші.

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Нагадаємо, що заявку на отримання цієї допомоги потрібно було подати до 31 березня у додатку "Дія", зробити це могли ФОПи, а також їхні наймані працівники, які втратили роботу та дохід через війну в Україні.

Отже, є три основні причини, чому гроші не прийшли:

  • допомогу вчасно не профінансували із бюджету;
  • гроші одержувачам відправили, але їх чомусь не виплатив банк;
  • заявник не пройшов відбір на одержання допомоги 6500 гривень.

Для тих, хто подав заявки з 26 по 31 березня, виплату не змогли вчасно профінансувати через брак грошей у бюджеті. Однак це не означає, що вони не прийдуть.

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Якщо у вас у мобільному додатку "Дія" у статусі заявки написано "Заявку надіслано успішно", то гроші вам нарахують, просто із затримкою.

Якщо ви подавали заявку з 7 по 25 березня, то виплату Мінекономіки вже профінансувало і якщо гроші досі не прийшли, то потрібно звернутися до банку, на картку якого мали прийти кошти, або до Міністерства цифрової трансформації.

Також можна дізнатися в Мінсоцполітики, чи потрапили ви взагалі до Реєстру одержувачів. Для цього зверніться туди із запитом, у якому вкажіть свої анкетні дані, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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Якщо ви взагалі не встигли подати заявку на отримання допомоги, то до списку одержувачів уже не потрапите і гроші можете не чекати, адже така можливість була лише до кінця березня.

Міжнародна допомога переселенцям

Вже з 31 травня українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. через платформу "єДопомога".

Отримати гроші можуть:

  • українці, які перебувають на тимчасово окупованих та деокупованих територіях;
  • люди, що залишилися у зонах активних бойових дій;
  • внутрішньо переміщені особи, які поки що не можуть повернутися додому.

Для цього потрібно пройти цілих шість кроків, про них читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми також розповідали, хто та які виплати на дітей може отримати в Україні.

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