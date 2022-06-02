Гроші вже не чекати? Чому українцям досі не прийшли 6,5 тис. грн

Розповідаємо, які три основні проблеми могли виникнути із виплатою 6,5 тис. грн

Деякі українці ще можуть отримати виплати 6,5 тис. грн. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі українці досі не отримали своїх 6.5 тис. грн від держави в рамках програми "єПідтримка".

В Мінекономіки розповіли, кому і коли варто чекати на гроші.

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Нагадаємо, що заявку на отримання цієї допомоги потрібно було подати до 31 березня у додатку "Дія", зробити це могли ФОПи, а також їхні наймані працівники, які втратили роботу та дохід через війну в Україні.

Отже, є три основні причини, чому гроші не прийшли:

допомогу вчасно не профінансували із бюджету;

гроші одержувачам відправили, але їх чомусь не виплатив банк;

заявник не пройшов відбір на одержання допомоги 6500 гривень.

Для тих, хто подав заявки з 26 по 31 березня, виплату не змогли вчасно профінансувати через брак грошей у бюджеті. Однак це не означає, що вони не прийдуть.

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Якщо у вас у мобільному додатку "Дія" у статусі заявки написано "Заявку надіслано успішно", то гроші вам нарахують, просто із затримкою.

Якщо ви подавали заявку з 7 по 25 березня, то виплату Мінекономіки вже профінансувало і якщо гроші досі не прийшли, то потрібно звернутися до банку, на картку якого мали прийти кошти, або до Міністерства цифрової трансформації.

Також можна дізнатися в Мінсоцполітики, чи потрапили ви взагалі до Реєстру одержувачів. Для цього зверніться туди із запитом, у якому вкажіть свої анкетні дані, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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Якщо ви взагалі не встигли подати заявку на отримання допомоги, то до списку одержувачів уже не потрапите і гроші можете не чекати, адже така можливість була лише до кінця березня.

Міжнародна допомога переселенцям

Вже з 31 травня українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. через платформу "єДопомога".

Отримати гроші можуть:

українці, які перебувають на тимчасово окупованих та деокупованих територіях;

люди, що залишилися у зонах активних бойових дій;

внутрішньо переміщені особи, які поки що не можуть повернутися додому.

Для цього потрібно пройти цілих шість кроків, про них читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми також розповідали, хто та які виплати на дітей може отримати в Україні.