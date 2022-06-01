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Виплати на дітей в Україні: хто і скільки може отримати

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 16:56
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Розповідаємо, які види фінансової допомоги є для українських дітей, та як змінилися суми деяких з них з початку 2022 року
Як держава допомагає сім'ям з дітьми
Як держава допомагає сім'ям з дітьми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні майже 2 мільйони сімей отримують фінансову допомогу для захисту прав дітей. Деякі суми виплат залишаються незмінними, а деякі поступово збільшують.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, які види державної допомоги є в Україні, та як збільшились деякі з них.

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Яку допомогу можна отримати

Для українців доступні різні види виплат для підтримки дітей, у Мінсоцполітики наводять деякі з них:

  • державна допомога при народженні або усиновленні дитини;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей одиноким матерям;
  • на дітей, які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
  • на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
  • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, та інші.

А от деякі виплати з 2022 року збільшились. Ідеться про таку фінансову допомогу:

  • на дітей, які мають тяжкі захворювання – до 6 років було 1934 грн, стало 4200 грн, від 6 до 18 років почали виплачувати 5236 грн;
  • надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А – тепер сума становить 4200 грн на дітей до 6 років та 5236 грн від 6 до 18 років;
  • збільшили максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме – тепер сума становить 2100 грн на дітей до 6 років та 2618 грн від 6 до 18 років;
  • збільшився розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях – з 1700 до 2100 грн;
  • змінився рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям для працездатних осіб – з 868,35 грн його збільшили до 1116,45 грн.

Під час воєнного стану виникли проблеми

Як зазначають у відомстві, з початку повномасштабної війни в Україні збирати документи та подавати їх до спеціальних органів для призначення різних видів допомог стало складно, а часом неможливо.

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Через це уряд автоматично продовжив виплату соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, які були призначені раніше. Крім того, Кабмін спростив умови призначення держдопомоги для нових отримувачів.

Також деякі органи соцзахисту не можуть працювати та проводити нарахування фінансової допомоги, зокрема на тимчасово окупованих, оточених, заблокованих територіях та територіях, де відбуваються активні бойові дії. Тому для забезпечення виплат, зокрема, сім'ям з дітьми, в Україні запровадили централізоване нарахування допомог.

Отримати пенсію достроково може нова категорія українців

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з лютого місяця 2022 року достроково оформити пенсію можуть батьки дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність.

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Так, мати чи батько, які виховали таку дитину до досягнення нею шестирічного віку, мають право на дострокову пенсію. Умови для батьків трохи відрізняються:

  • жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;
  • чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Читайте у нашому матеріалі, які документи потрібні для отримання пенсії.

"Сьогодні" пояснювали також, чому деякі ВПО перестали отримувати допомогу, та яким в країні буде головне нововведення червня.

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