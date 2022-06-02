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Деньги уже не ждать? Почему украинцам все еще не пришли 6,5 тыс. грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 14:29
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Рассказываем, какие три основные проблемы могли возникнуть с выплатой 6,5 тыс. грн
Некоторые украинцы еще могут получить выплаты 6,5 тыс. грн
Некоторые украинцы еще могут получить выплаты 6,5 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы до сих пор не получили свои 6,5 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка".

В Минэкономики рассказали, кому и когда стоит ждать денег.

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Напомним, что заявку на получение этой помощи нужно было подать до 31 марта в приложении "Дія", сделать это могли ФОПы, а также их наемные работники, потерявшие работу и доход из-за войны в Украине.

Итак, есть три основные причины, почему деньги не пришли:

  • помощь вовремя не профинансировали из бюджета;
  • деньги получателям отправили, но их почему то не выплатил банк;
  • заявитель не прошел отбор на получение помощи 6500 гривен.

Для тех, кто подал заявки с 26 по 31 марта, выплату не смогли вовремя профинансировать из-за нехватки денег в бюджете. Однако это не означает, что они не придут.

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Если у вас в мобильном приложении "Дия" в статусе заявки написано "Заявка отправлена успешно", то деньги вам начислят, просто с задержкой.

Если вы подавали заявку с 7 по 25 марта, то выплату Минэкономики уже профинансировало и если деньги до сих пор не пришли, то нужно обратиться в банк, на карту которого должны были прийти средства, или в Министерство цифровой трансформации.

Также можно узнать в Минсоцполитики, попали ли вы вообще в Реестр получателей. Для этого обратитесь туда с запросом, в котором укажите свои анкетные данные, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

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Если вы вообще не успели подать заявку на получение помощи, то в список получателей уже не попадете и деньги можете не ждать, ведь такая возможность была только до конца марта.

Международная помощь переселенцам

Уже с 31 мая украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога".

Получить деньги могут:

  • украинцы, которые находятся на временно оккупированных и деоккупированных территориях;
  • люди, оставшиеся в зонах активных боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица, которые пока не могут вернуться домой.

Для этого нужно пройти целых шесть шагов, о них читайте в нашем материале.

Ранее мы также рассказывали, кто и какие выплаты на детей может получить в Украине.

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