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Гроші можуть зникнути за секунду! Як убезпечити себе від крадіжки через телефон

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 11:41
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У світі цифрових технологій важливо захистити свої рахунки та гроші
Як шахраї виводять гроші через мобільні телефони
Як шахраї виводять гроші через мобільні телефони / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У сучасному світі важливо добре захищати свої персональні дані, адже ними можуть скористатися шахраї. Наприклад, за допомогою викраденого мобільного телефона.

Редакція "Сьогодні" розібралася, які бувають види шахрайства з мобільним телефоном та як убезпечити себе від втрати грошей.

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Найпростіший різновид шахрайства – передача грошей через мобільний. Якщо телефон не заблокований чи має ненадійний пароль і прив’язаний до банку, через нього можна з банківського рахунку переказати гроші на телефон іншого абонента.

На щастя, лише інформації з сім-карти недостатньо, щоб отримати повний доступ до банківської карти. Однак часто зловмисники "опрацьовують" жертву перед крадіжкою та можуть дізнатися таку інформацію – через свої "канали" в мережі або шляхом телефонних дзвінків від імені банку. Інколи допомагають зловмисникам і самі власники телефонів, коли зберігають фото з персональною інформацією або висилають її в приватних повідомленнях у соцмережах.

Отримані дані шахраї використовують не лише для переказу грошей на інший мобільний рахунок, а й для дрібних чи навіть досить великих покупок, якщо це дозволяє ліміт на картці. Зловмисники також можуть оформити онлайн-кредит за номером телефону, але виплачувати його доведеться реальному власнику.

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Як захиститися від шахраїв?

Насамперед варто пильнувати свій телефон і тримати його в руках чи внутрішніх кишенях одягу. Слід також встановити на нього пароль з Touch ID або Face ID і автоматичне блокування екрану.

Якщо вам телефонують від імені банку або поліції та випитують персональну інформацію – прізвище, ім’я, по батькові, номер банківської картки, паролі тощо, не слід надавати зловмисникам такої інформації.

Також – не вестися на дзвінки, під час яких терміново просять переказати гроші на родича в біді без пояснень або увімкнути переадресацію на телефоні. Якщо підключити переадресацію, зловмисники зможуть отримувати замість вас сповіщення від банку, зокрема й з оновленими паролями.

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У випадку, якщо шахраї таки заволоділи вашим телефоном, потрібно одразу заблокувати всі свої картки та рахунки. Більшість банків мають онлайн-сервіси, які дозволяють зробити це самостійно, можна звернутися і на гарячу лінію фінустанови.

Варто зателефонувати й до мобільного оператора та заблокувати свій номер. Пізніше його можна буде відновити.

Не зайвим буде змінити паролі до усіх месенджерів, поштових скриньок та інших облікових записів, до яких у вас був доступ зі смартфона. Опісля слід звернутися до кіберполіції з відповідною заявою.

Раніше ми розповідали, що мобільні оператори змінили правила для українських користувачів на тлі вторгнення Росії.
Водночас у ЄС для українців запровадили низку безкоштовних послуг.

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