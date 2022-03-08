Деньги могут исчезнуть за секунду! Как обезопасить себя от кражи по телефону

В мире цифровых технологий важно защитить свои счета и деньги

Как мошенники выводят деньги через мобильные телефоны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В современном мире важно хорошо защищать свои персональные данные, потому что ими могут воспользоваться мошенники. Например, с помощью украденного мобильного телефона.

Редакция "Сегодня" разобралась, какие бывают виды мошенничества с мобильным телефоном и как обезопасить себя от потери денег.

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Самая простая разновидность мошенничества – передача денег через мобильный. Если телефон не заблокирован или имеет ненадежный пароль и привязан к банку, через него можно с банковского счета перевести деньги на телефон другого абонента.

К счастью, только информации из сим-карты недостаточно, чтобы получить полный доступ к банковской карте. Однако часто злоумышленники "обрабатывают" жертву перед кражей и могут узнать такую информацию – через свои "каналы" в сети или по телефонным звонкам от имени банка. Иногда помогают злоумышленникам и сами владельцы телефонов, когда хранят фото с персональной информацией или высылают ее в приватных сообщениях в соцсетях.

Полученные данные мошенники используют не только для перевода денег на другой мобильный счет, но и для мелких или даже больших покупок, если это позволяет лимит на карте. Злоумышленники также могут оформить онлайн-кредит по номеру телефона, но выплачивать его придется реальному владельцу.

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Как защититься от мошенников?

Прежде всего следует следить за своим телефоном и держать его в руках или внутренних карманах одежды. Следует также установить на него пароль с Touch ID или Face ID и автоматическую блокировку экрана.

Если вам звонят по телефону от имени банка или полиции и выпрашивают персональную информацию – фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, пароли и т.д., не следует предоставлять злоумышленникам такой информации.

Также не вестись на звонки, во время которых срочно просят перевести деньги на родственника в беде без объяснений или включить переадресацию на телефоне. Если подключить переадресацию, злоумышленники смогут получать уведомления от банка, в том числе с обновленными паролями.

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В случае, если мошенники завладели вашим телефоном, нужно сразу заблокировать все свои карточки и счета. Большинство банков имеют онлайн-сервисы, позволяющие сделать это самостоятельно, можно обратиться и на горячую линию финучреждения.

Следует позвонить мобильному оператору и заблокировать свой номер. Позже его можно будет восстановить.Не лишним будет изменить пароли ко всем мессенджерам, почтовым ящикам и другим аккаунтам, к которым у вас был доступ со смартфона. Затем следует обратиться в киберполицию с соответствующим заявлением.

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