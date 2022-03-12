Декларація валюти та "ковідні" документи: що потрібно знати українцям при виїзді за кордон

Розповідаємо, як правильно підготуватися до виїзду за кордон під час війни

Як безпечно перетнути кордон під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України підготував детальну інструкцію для українців, які планують поїхати за кордон у період дії воєнного стану у нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба фінансової установи.

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Зокрема, українцям радять перед поїздкою зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні. Зауважимо, що громадянам видають до 30 тис. грн в еквіваленті у день.

"До прикладу, у вас є доларовий рахунок – ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів в день, якщо рахунок в євро – тоді зняти можна близько 900 євро в день", пояснюють у Нацбанку.

Про що ще потрібно знати перед виїздом:

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купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) – придбати валюту у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що можуть бути окуповані Росією (у разі наявності валюти);

(заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) – придбати валюту у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що можуть бути окуповані Росією (у разі наявності валюти); готівкову гривню з України вивозити не потрібно – її вкрай важко обміняти її за кордоном. Крім того, пропонується обмін за невигідним курсом;

– її вкрай важко обміняти її за кордоном. Крім того, пропонується обмін за невигідним курсом; гривні краще завчасно перевести на свій український картковий рахунок.

Перетин кордону

Важливо пам'ятати про необхідність декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті). Проте скасована необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

Крім того, для українців, які виїжджають з України на автомобілі, – поліс страхування "зелена картка" необов’язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).

Також на кордоні не будуть перевірятися "ковідні" документи та медична страховка. Але ці документи можуть перевірити вже в іншій країні після вашого прибуття.

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Як розраховуватися за кордоном

Правила прості і зрозумілі кожному:

краще виконувати безготівкові розрахунки: користуватися гривневими та валютними платіжними картками, платіжними застосунками ApplePay та GooglePay;

знімати готівку у банкоматах можна як із валютних, так і з гривневих платіжних карток;

конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).

Перетин кордону спростили для водіїв

Українці продовжують рятуватися від жахливої війни і масово виїжджають за кордон. У регіонах біля державних кордонів виникають значні затори, потяги курсують із запізненням.

Тож, щоб налагодити міжнародну логістику, уряд спростив порядок перетину держкордону. Спрощення запроваджують для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. А саме для тих, хто здійснює:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Раніше ми розповідали, чи можна з домашнім улюбленцем перетнути кордон, і писали, які евакуаційні рейси виконує "Укрзалізниця".