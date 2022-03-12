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Декларация валюты и "ковидные" документы: что нужно знать украинцам при выезде за границу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 15:39
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Рассказываем, как правильно подготовиться к выезду за границу во время войны
Как безопасно пересечь границу во время войны
Как безопасно пересечь границу во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины подготовил подробную инструкцию для украинцев, планирующих уехать за границу в период действия военного положения в нашей стране.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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В частности, украинцам советуют перед поездкой снять валюту со своего валютного счёта в Украине. Заметим, что граждане выдают до 30 тыс. грн в эквиваленте в день.

"К примеру, у вас есть долларовый счет – вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро – тогда снять можно около 900 евро в день", — объясняют в Нацбанке.

О чем еще предстоит знать перед выездом:

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  • покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.). Исключение (с 8 марта) – приобретение валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, которые могут быть оккупированы Россией (при наличии валюты);
  • наличную гривню из Украины вывозить не нужно – ее крайне тяжело обменять за границей. Кроме того, предлагается обмен по невыгодному курсу;
  • гривню лучше заранее перевести на свой украинский карточный счет.

Пересечение границы

Важно помнить о необходимости декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте). Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

Кроме того, для украинцев, выезжающих из Украины на автомобиле, – полис страхования "зеленая карточка" необязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

Также на границе не будут проверяться "ковидные" документы и медицинская страховка. Но эти документы могут проверить уже в другой стране по вашему прибытию.

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Как рассчитываться за границей

Правила просты и понятны каждому:

  • лучше производить безналичные расчеты: пользоваться гривневыми и валютными платежными картами, платежными приложениями ApplePay и GooglePay;
  • снимать наличные в банкоматах можно как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).

Пересечение границы упростили для водителей

Украинцы продолжают спасаться от ужасной войны и массово выезжают за границу. В регионах у государственных границ возникают значительные пробки, поезда курсируют с опозданием.

Чтобы наладить международную логистику, правительство упростило порядок пересечения госграницы. Упрощение вводится для водителей грузовиков и железнодорожного транспорта. А именно для тех, кто совершает:

  • международные грузовые перевозки;
  • перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
  • перевозка медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи.

Ранее мы рассказывали, можно ли с домашним любимцем пересечь границу, и писали, какие эвакуационные рейсы выполняет "Укрзализныця".

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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