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Цифра дня. Українці за місяць продали банкам рекордну за 4 роки суму валюти

27 квітня, 15:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Попит на валюту з боку клієнтів банків переважав її пропозицію на готівковому і форвардному ринку

Квітень 2021 року ще не закінчився, а українці продали банкам 422 млн доларів, що стало рекордною цифрою за останні чотири роки.

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Про це голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів на свої сторінці у Facebook.

За його словами, на тлі зниження напруженості на сході України тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку послабився, що зумовило його зміцнення на 0,5% до долара.

Водночас попит на валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію як на готівковому, так і на форвардному сегментах ринку. Збалансування ринку відбувалося за рахунок продажу валюти банками з власної валютної позиції, підтримку якій надавала чиста купівля банками валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої у квітні сягнув 4-річного максимуму у 422 млн доларів.

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Цікаво, що Національний банк третій тиждень не бере участі в операціях на валютному ринку через відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні. А сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року продовжує становити +220,5 млн доларів.

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До речі, НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці операції населення з безготівковою валютою.

Нагадаємо, протягом усього 2020 року українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрдв. Отже, чистий продаж валюти населенням перевищив мільярд доларів.

Крім того, у 2021 році українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати і термінали.

При цьому потрібно враховувати, що на такі операції автоматично поширюється введений в Україні у 2020 році фінмоніторинг. Походження коштів не перевірятимуть, якщо сума менша 5000 гривень (30 тис. грн за умови сплати кредиту).

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НБУ обмін валют рекорд Богдан Данилишин курс валюти курс гривні курс долара цифра дня

Джерело: Сьогодні

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