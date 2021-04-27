Цифра дня. Украинцы за месяц продали банкам рекордную за 4 года сумму валюты

Спрос на валюту со стороны клиентов банков преобладал над ее предложением на наличном и форвардном рынке

Апрель 2021 года еще не закончился, а украинцы продали банкам 422 млн долларов, что стало рекордной цифрой за последние четыре года.

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Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, на фоне снижения напряженности на востоке Украины давление на обменный курс гривни на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% к доллару.

В то же время спрос на валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать над ее предложением как на наличном, так и на форвардном сегментах рынка. Сбалансирование рынка происходило за счет продажи валюты банками из собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками валюты у физлиц, чистая продажа которой в апреле достигла 4-летнего максимума в 422 млн долларов.

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Любопытно, что Национальный банк третью неделю не участвует в операциях на валютном рынке из-за отсутствия избыточного давления на обменный курс гривни. А сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года продолжает составлять +220,5 млн долларов.

Кстати, НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике операции населения с безналичной валютой.

Напомним, в течение всего 2020 года украинцы продали банкам наличной валюты на 15,95 млрд долларов, а купили – на 14,85 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением превысила миллиард долларов.

Кроме того, в 2021 году украинцам позволили обменивать наличные доллары через банкоматы и терминалы.

При этом нужно учитывать, что на такие операции автоматически распространяется введенный в Украине в 2020 году финмониторинг. Происхождение средств не будут проверять, если сумма меньше 5000 гривен (30 тыс. грн при условии уплаты кредита).

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