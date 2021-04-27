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Долар і євро впали в ціні: курс валют

27 квітня, 08:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 27 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,86 грн;
1 євро – 33,65 грн;
10 російських рублів – 3,72 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на чотири копійки після різкого падіння на 16 копійок напередодні. Вартість "зеленого" досягла мінімуму за 20 днів. За підсумками тижня – з 20 по 27 квітня – українська валюта зміцнилася проти американської на 15 копійок. До речі, експерти вже пояснили, якого курсу долара чекати на травневі та Великдень.

Євро теж упав – на дві копійки після зниження на 14 копійок днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 27 квітня зросла на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 26 квітня, долар на міжбанку подешевшав на 10 копійок в купівлі і на 11 – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,82/27,84 грн (купівля/ продаж). Євровалюта впала в ціні на 12 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,56/33,58 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

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У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року – 28,2 грн/дол.

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

Читайте також: Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.
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Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 роціку – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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