Ціни на долар і євро котяться вниз: НБУ оновив курс

На вівторок, 16 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

15.03 16.03 Зміна 1 долар США 27,73 грн 27,63 грн - 0,09 1 євро 33,08 грн 32,95 грн - 0,13

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У порівнянні зі значеннями 15 березня долар подешевшав на дев'ять копійок після зниження курсу на дві копійки в попередній банківський день. А за тиждень з 9 по 16 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на вісім копійки.

На думку експертів, на курс долара тисне загроза нового локдауну. І без того низький попит на валюту падає через ризик введення жорстких карантинних обмежень.

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Курс євро на 16 березня відкотився ще на 13 копійок після падіння на дев'ять копійок днем раніше. Євровалюта знову опинилася нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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