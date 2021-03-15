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Курс долара тримає баланс. Купувати чи продавати валюту?

15 березня, 10:37

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Експерти вже не очікують серйозного зміцнення гривні

Українська гривня за тиждень знову зміцнилася, хоча і символічно, лише на пару копійок. На валютному ринку поки зберігається крихкий баланс. Чи можуть українці скористатися і з вигодою запастися валютою? Опитані сайтом "Сьогодні" експерти вважають, що заробити вийде тільки у довготривалій перспективі.

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У другій половині березня валютний тренд може змінитися, і долар знову почне дорожчати, вважає керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. При цьому Нацбанк не допустить зміцнення гривні до 27,5 грн/долар. Тому на довгострокову перспективу варто запасатися доларами, поки курс досить низький.

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Але якщо ви вкладаєте на короткий строк, все ж краще відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці. Навіть незважаючи на низькі ставки, це виявиться приблизно вдвічі вигіднішим за інвестування в долар.

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В інших випадках фахівці не рекомендують здійснювати операції з готівковим доларом, за винятком моментів, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.

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Детальніше читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі – Долар vs гривня: як довго протримається крихка рівновага.

До речі, багато українців не виграли, а програли від зміцнення гривні. Їм тепер доводиться міняти ціни у доларах заначки дешевше, ніж купували валюту раніше.

Відео: Сьогодні

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долар валюта курс валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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