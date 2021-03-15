Курс долара тримає баланс. Купувати чи продавати валюту?

Українська гривня за тиждень знову зміцнилася, хоча і символічно, лише на пару копійок. На валютному ринку поки зберігається крихкий баланс. Чи можуть українці скористатися і з вигодою запастися валютою? Опитані сайтом "Сьогодні" експерти вважають, що заробити вийде тільки у довготривалій перспективі.
У другій половині березня валютний тренд може змінитися, і долар знову почне дорожчати, вважає керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. При цьому Нацбанк не допустить зміцнення гривні до 27,5 грн/долар. Тому на довгострокову перспективу варто запасатися доларами, поки курс досить низький.
Читайте також: Високих відсотків за депозитами в Україні поки не буде – експерт
Але якщо ви вкладаєте на короткий строк, все ж краще відкрити (або поповнити) гривневі депозити на 1-3 місяці. Навіть незважаючи на низькі ставки, це виявиться приблизно вдвічі вигіднішим за інвестування в долар.
В інших випадках фахівці не рекомендують здійснювати операції з готівковим доларом, за винятком моментів, коли або гривня, або долар потрібні для негайних розрахунків.
Детальніше читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі – Долар vs гривня: як довго протримається крихка рівновага.
До речі, багато українців не виграли, а програли від зміцнення гривні. Їм тепер доводиться міняти ціни у доларах заначки дешевше, ніж купували валюту раніше.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк