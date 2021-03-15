На долар тисне загроза нового локдауну: чого чекати від курсу цього тижня

В умовах зростання захворюваності попит на валюту знижується

Долар в Україні 15 березня тримається на міжбанку близько 27,70 гривні. Така динаміка спостерігається на тлі зростання захворюваності на COVID-19, яка вже значно перевищила осінні показники, при цьому темпи вакцинації падають.

Реклама

Найближчим часом безготівковий долар буде торгуватися в діапазоні 27,65-27,75 грн, а долар у банках через тиждень коштуватиме 27,6/27,8 грн.

Читайте також: Новий локдаун у квітні – чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вони виділили такі тенденції на валютному ринку:

За тиждень курс долара незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку – на 0,05-0,2%.

В умовах високої захворюваності та інфляції попит на товари падає, що пригнічує ділову активність і призводить до зниження попиту на валюту.

Продажі валюти більш стабільні, що формує підтримку гривні.

Ринок порадували оцінки міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings .

. Інвестори чекають більш високих рівнів прибутковості ОВДП. Мінфін, оцінюючи перспективи третьої хвилі епідемії і можливого локдауну, буде змушений залучати гроші і під більш високі ставки.

Реклама

Об 11:00 долар на міжбанку торгувався в діапазоні 27,68/27,69 гривні, за даними порталу Minfin. Покупці не готові брати долар дорожче 27,70 гривні та активно намагаються збити котирування, але продавці поки що пручаються.

Нагадаємо, раніше аналітики також пояснили, купувати чи продавати валюту.

До речі, багато українців не виграли, а програли від зміцнення гривні. Їм тепер доводиться продавати доларові заначки дешевше, ніж купували валюту раніше.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама