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Цены на доллар и евро катятся вниз: НБУ обновил курс

15 марта, 16:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 марта

На вторник, 16 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.0316.03Изменение
1 доллар США27,73 грн27,63 грн- 0,09
1 евро33,08 грн32,95 грн- 0,13
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По сравнению со значениями 15 марта доллар подешевел на девять копеек после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 9 по 16 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копейки.

По мнению экспертов, на курс доллара давит угроза нового локдауна. И без того низкий спрос на валюту падает из-за риска введения жестких карантинных ограничений.

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Курс евро на 16 марта откатился еще на 13 копеек после падения на девять копеек днем ранее. Евровалюта снова оказалась ниже психологической отметки в 33 гривни.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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